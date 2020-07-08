Ібрагімович самокритичний: швед назвав себе президентом, гравцем і тренером "Мілана"

Златан як завжди на висоті

Напередодні в рамках 31-го туру Серії А "Мілан" сенсаційно обіграв беззастережного лідера чемпіоната - "Ювентус" (4:2) і вперше в 2020 році увійшов в зону Ліги Європи.

"Мілан" вперше за 31 рік забив чотири голи "Ювентусу" в матчі Серії А.

Перший гол у складі "росонері" на рахунку Златана Ібрагімовича.

Ця перемога настільки надихнула 38-річного шведа, що в пслематчевом інтерв'ю ESPN він в жартівливій формі назвав себе президентом, гравцем і тренером "Мілана".

При цьому він, правда, журився, що платять йому тільки як футболісту.

"Я - президент, гравець і тренер "Мілана". Погано тільки, що платять мені виключно за роботу футболістом. Будь я в клубі з першого дня сезону, ми б виграли "скудетто".

Я старий, це не секрет. Вік - це просто число. Я добре працюю, зберігаю баланс і сьогодні зіграв більше, ніж в минулому матчі. Відчуваю себе добре, якщо чесно, і намагаюся допомогти команді усіма способами.

Торкнувся Златан і свого майбутнього.

"Майбутнє в клубі? Подивимося. Поки є місяць, щоб насолоджуватися грою, але навколо - дивна ситуація [з коронавірусом], яку ми не здатні контролювати".

Контракт Ібрагімовича з "Міланом" закінчується в кінці нинішнього сезону.