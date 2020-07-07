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Моуріньо досяг ювілейної позначки в Англійській прем'єр-лізі

Двохсота перемога сеу Жозе.

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо

Напередодні в заключному матчі 33-го туру Англійської прем'єр-ліги лондонський "Тоттенгем" здобув важку перемогу над "Евертоном" - 1:0.

Цей виграш став двохсотим для Жозе Моуріньо як головного тренера в рамках АПЛ, повідомляє Squawka Football.

Моуріньо став п'ятим тренером, який виграв 200 матчів у рамках АПЛ.

Португальцю вдалося досягти 200 перемог у 326 матчах, що є другим кращим результатом після легенди "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона (322 матчі).

Нагадаємо, "Тоттенгем" є третім клубом Прем'єр-ліги в кар'єрі Моуріньо після МЮ та "Челсі".

З останнім сеу Жозе тричі ставав чемпіоном Англії.

Жозе Моуріньо
Фото: ФК "Челсi"
Жозе Моуріньо

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