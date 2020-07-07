Моуріньо досяг ювілейної позначки в Англійській прем'єр-лізі

Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

Напередодні в заключному матчі 33-го туру Англійської прем'єр-ліги лондонський "Тоттенгем" здобув важку перемогу над "Евертоном" - 1:0.

Цей виграш став двохсотим для Жозе Моуріньо як головного тренера в рамках АПЛ, повідомляє Squawka Football.

Only five managers have won 200 Premier League games:



❍ Sir Alex Ferguson

❍ Arsène Wenger

❍ Harry Redknapp

❍ David Moyes

❍ José Mourinho



The Special One becomes the second-quickest to reach a double-century. pic.twitter.com/4Dfd7HEXF9 — Squawka Football (@Squawka) July 6, 2020

Моуріньо став п'ятим тренером, який виграв 200 матчів у рамках АПЛ.

Португальцю вдалося досягти 200 перемог у 326 матчах, що є другим кращим результатом після легенди "Манчестер Юнайтед" сера Алекса Фергюсона (322 матчі).

Нагадаємо, "Тоттенгем" є третім клубом Прем'єр-ліги в кар'єрі Моуріньо після МЮ та "Челсі".

З останнім сеу Жозе тричі ставав чемпіоном Англії.