Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту

Квотербек "Канзас Сіті" Патрік Махоумс підписав найбільший контракт в історії спорту, повідомляють на офіційному сайті Національної футбольної ліги (НФЛ).
24-річний футболіст продовжив контракт з командою на 10 років і заробить 450 млн доларів, які через бонуси можуть вирости до 503 млн.
У контракті також прописано пункт, згідно з яким футболіст не підлягає обміну.
Попередній зарплатний рекорд належав бейсболістові Майку Трауту - 430 млн дол.
Нагадаємо, Махоумс минулого сезону не тільки став найкращим гравцем НФЛ, а й привів свою команду до перемоги в Супербоулі, а також отримав нагороду МVP фінального матчу.
Він став першим квотербеком в історії, який зумів до свого 25-річчя в одному сезоні виграти і Супербоул, і МVP.
We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020