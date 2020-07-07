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Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту

Патрік Махоумс отримає пів мільярда доларів за 10 років.

Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту
Патрік Махоумс
Фото: twitter.com

Квотербек "Канзас Сіті" Патрік Махоумс підписав найбільший контракт в історії спорту, повідомляють на офіційному сайті Національної футбольної ліги (НФЛ).

24-річний футболіст продовжив контракт з командою на 10 років і заробить 450 млн доларів, які через бонуси можуть вирости до 503 млн.

У контракті також прописано пункт, згідно з яким футболіст не підлягає обміну.

Попередній зарплатний рекорд належав бейсболістові Майку Трауту - 430 млн дол.

Нагадаємо, Махоумс минулого сезону не тільки став найкращим гравцем НФЛ, а й привів свою команду до перемоги в Супербоулі, а також отримав нагороду МVP фінального матчу.

Він став першим квотербеком в історії, який зумів до свого 25-річчя в одному сезоні виграти і Супербоул, і МVP.

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