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Леклер не знав, що гонка в Австрії закінчилася: "Феррарі" довелося просити його пригальмувати

Шарль готовий був атакувати Боттаса після картатого прапора.

Леклер не знав, що гонка в Австрії закінчилася: "Феррарі" довелося просити його пригальмувати
Шарль Леклер
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулися першi перегони сезону-2020 у Формулі-1.

Гран-прі Австрії виграв фінський гонщик "Мерседес" Валттері Боттас. Другим на фініші був пілот "Феррарі" Шарль Леклер.

При цьому монегаск не помітив картатий прапор і тиснув на акселератор вже після того, як гонка фактично закінчилася. І команді довелося втрутитися в ситуацію.

Пресслужба Формули-1 опублікувала веселе відео з радіообміну між "Феррарі" та Шарлем у момент фінішу, в якому команді довелося просити свого пілота пригальмувати і додатково підтвердити закінчення заїзду.

Шарль дуже зрадів, коли почув, що гонка "несподівано" для нього завершилася, а він зайняв друге місце.

"Так! О боже, що за гонка! Це, можливо, був мiй найкращий виступ у кар'єрі. Неймовірно важкий. Так складно було утримувати цих швидких хлопців на рестартi, особливо на прямих. Дорога ще довга, але все можливо, хлопці", - сказав Леклер, звертаючись до команди.

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