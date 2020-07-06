Формула-1 стартувала: Боттас виграв першу гонку сезону

Фото: f1news.ru Незвичайний подіум Гран-прі Австрії

В австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл" відбувся перший етап нинішнього сезону чемпіонату світу в класі машин Формула-1.

Гонку виграв пілот "Мерседес" Валттері Боттас, який стартував з поул-позишн.

Нагадаємо, рік тому фін також виграв першу гонку сезону.

Другим був гонщик "Феррарі" Шарль Леклер. Замкнув подіум пілот "Макларен" Ландо Норріс.

Зазначимо, що гонка була хаотичною і запам'яталася неодноразовими виїздами машини безпеки, зіткненнями болідів, технічними несправностями і штрафом на 5 секунд Льюїса Хемілтона, що відкинуло 6-разового чемпіона світу на 4 місце.

Додамо, що Гран-прі Австрії 2020 року стало першою гонкою в історії Формули-1 без уболівальників на трибунах. Уперше з 1966 року сезон Формули-1 стартував у Європі.