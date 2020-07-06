Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
ГлавнаяСпорт

Формула-1 стартувала: Боттас виграв першу гонку сезону

Незвичайний подіум Гран-прі Австрії
Фото: f1news.ru
Незвичайний подіум Гран-прі Австрії

В австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл" відбувся перший етап нинішнього сезону чемпіонату світу в класі машин Формула-1.

Гонку виграв пілот "Мерседес" Валттері Боттас, який стартував з поул-позишн.

Нагадаємо, рік тому фін також виграв першу гонку сезону. 

Другим був гонщик "Феррарі" Шарль Леклер. Замкнув подіум пілот "Макларен" Ландо Норріс.

Зазначимо, що гонка була хаотичною і запам'яталася неодноразовими виїздами машини безпеки, зіткненнями болідів, технічними несправностями і штрафом на 5 секунд Льюїса Хемілтона, що відкинуло 6-разового чемпіона світу на 4 місце. 

Додамо, що Гран-прі Австрії 2020 року стало першою гонкою в історії Формули-1 без уболівальників на трибунах. Уперше з 1966 року сезон Формули-1 стартував у Європі.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также