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В "Динамо-Брест" вспышка COVID-19: Хачериди и Нойок - под подозрением на коронавирус

Чемпионат Беларуси играется со зрителями.

В "Динамо-Брест" вспышка COVID-19: Хачериди и Нойок - под подозрением на коронавирус
Александр Нойок
Фото: dynamo-brest.by

В "Динамо-Брест" сразу у шести футболистов обнаружено подозрение на заболевание коронавирусом, сообщает Pressball.by.

В их числе и два украинских легионера - защитник Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок.

"Динамо-Брест" обращалось в Белорусскую федерацию футбола с просьбой перенести матч 16-го тура Высшей лиги против "Смолевичей", но получило отказ.

В нынешнем сезоне Нойок отыграл за брестчан 21 матч, забив 3 гола и отдав 4 результативных передачи. Хачериди сыграл в 8 матчах.

"Динамо" является действующим чемпионом Беларуси. В текущем розыгрыше самая западная команда страны занимает 6-е место в чемпионате, однако отстает от лидера – БАТЭ всего на 5 очков.

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