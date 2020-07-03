Первый матч в ранге официальных чемпионов Английской Премьер-Лиги сезона 2019/20 "Ливерпуль" проводил в Манчестере против своих единственных конкурентов двух последних сезонов – "Сити".

Отсутствие мотивации сказалось на действиях подопечных Юргена Клоппа и они оконфузились на "Этихад" – 0:4.

Однако до первого гола Кевина де Брёйне с пенальти на 25-й минуте гости выглядели на поле явно предпочтительней, чего стоил только удар в штангу Мохамеда Салаха.

Гол бельгийца несколько пошатнул уверенность "красных", но они по-прежнему были конкурентноспособны. Определяющим в матче стал гол Рахима Стерлинга на 35-й минуте.

После удваивания своего преимущества подопечные Хосепа Гвардиолы окончательно раскрепостились и показали всю свою мощь.

Правда, и соперник, словно пребывая в постпраздничном похмелье, позволял им это делать.

В итоге, крупное поражение новоиспеченного чемпиона от чемпиона прошлых двух сезонов закрыло программу 32-го тура АПЛ.