Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия
Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг
Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг
"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Сити" сбил спесь с новоиспеченного чемпиона Англии – "Ливерпуля"

"Красные" крупно оступились в Манчестере.

"Манчестер Сити" сбил спесь с новоиспеченного чемпиона Англии – "Ливерпуля"
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
Фото: EPA/UPG

Первый матч в ранге официальных чемпионов Английской Премьер-Лиги сезона 2019/20 "Ливерпуль" проводил в Манчестере против своих единственных конкурентов двух последних сезонов – "Сити".

Отсутствие мотивации сказалось на действиях подопечных Юргена Клоппа и они оконфузились на "Этихад" – 0:4.

Однако до первого гола Кевина де Брёйне с пенальти на 25-й минуте гости выглядели на поле явно предпочтительней, чего стоил только удар в штангу Мохамеда Салаха.

Гол бельгийца несколько пошатнул уверенность "красных", но они по-прежнему были конкурентноспособны. Определяющим в матче стал гол Рахима Стерлинга на 35-й минуте.

После удваивания своего преимущества подопечные Хосепа Гвардиолы окончательно раскрепостились и показали всю свою мощь.

Правда, и соперник, словно пребывая в постпраздничном похмелье, позволял им это делать.

В итоге, крупное поражение новоиспеченного чемпиона от чемпиона прошлых двух сезонов закрыло программу 32-го тура АПЛ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также