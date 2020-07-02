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Экс-игрок "Шахтера" установил удивительное достижение Английской Премьер-Лиги, которое можно лишь повторить

Виллиан забил в каждом из календарных месяцев.

Виллиан
Фото: https://lb.ua/economics/2020/03/27/453836_glava_mvf_zayavila_nachale_globalnoy.html
Виллиан

Накануне дубль Виллиана не спас "Челси" от поражения в матче 32-го тура Английской Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (2:3).

Однако бразильский вингер в поединке на "Лондон-Стэдиум" установил редчайший рекорд АПЛ, который футболисты в будущем смогут лишь повторить.

Виллиан вошел в историю АПЛ как первый футболист, забивавший в каждом месяце календарного года, сообщает Sky Sports.

Это достижение 31-летний экс-игрок "Шахтера" сумел осуществить из-за форс-мажорной ситуации - приостановки сезона в марте из-за пандемии коронавируса, вследствие чего АПЛ доигрывают в июне и июле – месяцев, которые футболисты, выступающие в АПЛ, обычно используют для релаксации после проведенных сезонов.

Добавим, что по окончании сезона Виллиан скорее всего покинет "Челси". Пока что его контракт продлили лишь до фактического завершения сезона 2019/20.

В текущем сезоне бразилец провел за лондонцев 41 матч во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 7 результативных передач.

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