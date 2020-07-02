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В финале Кубка Дании полиция дубинками наказала фанатов, не соблюдающих социальную дистанцию

Полицейские применили жесткие меры к нарушителям.

В финале Кубка Дании полиция дубинками наказала фанатов, не соблюдающих социальную дистанцию
Фото: isport.ua

Накануне на Blue Water Arena в Эсбьерге состоялся финал Кубка Дании между "Ольборгом" и "Сённерйюском".

Матч завершился сенсационной победой "Сённерйюска" со счетом 2:0. Клуб, представляющий город Хадерслев, с населением всего 21 тыс. жителей, завоевал первый трофей в своей недолгой истории (клуб основан в 2004 году).

Стоит отметить, что финальный поединок был омрачен нетрадиционной для Дании акцией неповиновения болельщиков.

Сперва поединок был приостановлен почти на 15 минут из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции.

На матче присутствовали 1750 зрителей. При этом клубам выделили по 725 билетов с условием соблюдения фанами социального дистанцирования, но группа болельщиков "Ольборга" не прислушалась к требованиям и сгруппировалась в одном месте.

В итоге на 30-й минуте матч приостановили. Сперва болельщиков рассадить на отведенные места пытались представители клуба, а позже полиция вывела их со стадиона, применяя агрессивные методы, включая дубинки.

Добавим, что за "Сённерйюск" выступает украинец Артем Довбык, однако в финальном поединке форвард на поле не вышел.

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