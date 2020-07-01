Марадона находится в шаге от назначения главным тренером сборной Испании

Но шаг этот будет широким.

Кандидат в президенты Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Антонио Торрес пообещал назначить легенду мирового футбола Диего Марадону главным тренером сборной Испании в случае своей победы на выборах, сообщает Marca.

При этом издание уточняет, что Торрес уже договорился с представителями Марадоны о его назначении.

В настоящее время Марадона у себя на родине возглавляет "Химнасию", которая на момент приостановки сезона занимала 19-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Напомним, у Диего уже есть опыт работы с национальной командой - в период с 2008 по 2010 годы он возглавлял сборную Аргентины.

Пока главным тренером сборной Испании остается Луис Энрике, под руководством которого "Фурия Роха" без поражений отобралась на Евро-2020.