Украина за 3 дня сыграет два поединка против экс-чемпионов мира в Лиге Наций

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь групповых матчей второго розыгрыша Лиги Наций.
Напомним, команда Андрея Шевченко новый сезон Лиги Наций начнет в элитной Лиге А.
Соперником украинцев по группе 4 будут чемпионы мира-2010 и 3-кратные чемпионы Европы (1964, 2008 и 2012) испанцы, а также 4-кратные чемпионы мира (1954, 1974, 1990 и 2014) и 3-кратные чемпионы Европы (1972, 1980 и 1996) немцы.
А стартует в турнире сборная Украины 3 сентября домашним матчем против национальной команды Швейцарии.
Календарь матчей сборной Украины:
- 3 сентября, Украина - Швейцария
- 6 сентября, Испания - Украина
- 10 октября, Украина - Германия
- 13 октября, Украина - Испания
- 13 ноября, Германия - Украина
- 16 ноября, Швейцария - Украина
Напомним, что сборная Украины по итогам первого розыгрыша Лиги Наций вышла в Дивизион А.
Действующими победителями турнира являются наши бывшие соперники по групповому этапу Евро-2020 – сборная Португалии.