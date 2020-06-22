Украина за 3 дня сыграет два поединка против экс-чемпионов мира в Лиге Наций

Дружина Шевченко примет немцев и испанцев в октябре.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь групповых матчей второго розыгрыша Лиги Наций.

Напомним, команда Андрея Шевченко новый сезон Лиги Наций начнет в элитной Лиге А.

Соперником украинцев по группе 4 будут чемпионы мира-2010 и 3-кратные чемпионы Европы (1964, 2008 и 2012) испанцы, а также 4-кратные чемпионы мира (1954, 1974, 1990 и 2014) и 3-кратные чемпионы Европы (1972, 1980 и 1996) немцы.

А стартует в турнире сборная Украины 3 сентября домашним матчем против национальной команды Швейцарии.

Календарь матчей сборной Украины:

3 сентября, Украина - Швейцария

6 сентября, Испания - Украина

10 октября, Украина - Германия

13 октября, Украина - Испания

13 ноября, Германия - Украина

16 ноября, Швейцария - Украина

Напомним, что сборная Украины по итогам первого розыгрыша Лиги Наций вышла в Дивизион А.

Действующими победителями турнира являются наши бывшие соперники по групповому этапу Евро-2020 – сборная Португалии.