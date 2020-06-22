Американская компания, в придачу к стадиону, хочет купить и клуб "Черноморец"

Американский инвестиционный фонд Allrise Capital, который выкупил на аукционе стадион "Черноморец", намерен приобрести и сам клуб.

Об этом заявил представляющий интересы фонда Игорь Перун.

"Я выступаю в роли консультанта Allrise Capital по дальнейшей покупке футбольного клуба «Черноморец». После победы на торгах мои друзья обратились ко мне с вопросом, что думаю об идее возрождения большого футбола в Одессе. Я сказал, что она перспективна, но вот по карману ли вам? Мне ответили утвердительно, после чего возникла необходимость встретиться с президентом «Черноморца» Леонидом Климовым и обсудить эту тему – будь-то покупка или инвестирование. Словом, рассмотреть варианты развития футбольного клуба", - цитирует однофамильца бога-громовержца в славянской мифологии UA-Football.

По словам Перуна встреча с представителем президента "Черноморца" уже произошла.

"Так что теперь все в этом вопросе зависит лишь от решения и ответа Климова (президент клуба Леонид Климов, - прим. LB.UA).

При этом Перун поведал, какие конкретные задумки существуют по поводу возвращения большого футбола в Одессу.

"Одним из вариантов могло стать создание нового клуба – например, зарегистрировать в Одессе условный "Пищевик", который в свое время защищал цвета города в чемпионате СССР и был далеким предшественником нынешнего "Черноморца". Я предложил назвать команду СК "Одесса" и под ним на своем стадионе заявиться во Вторую лигу. А потом за несколько сезонов, пройдя через лигу Первую, занять место в классе сильнейших. Но представители компании этот вариант категорически отвергли, так как глубоко изучив вопрос, были убеждены: клуб с такой историей хоронить ни в коем случае нельзя. Они готовы работать только с соблюдением спортивных принципов. Их не интересуют никакие слияния или покупка места в Премьер-лиге. В случае приобретения клуба, новые владельцы настроены сделать все возможное, чтобы вывести его на самый высокий уровень. У этих людей достаточно четкая и принципиальная позиция: название "Черноморец" должно непременно сохраниться, а команда должна в честной борьбе по спортивному принципу перейти из Первой лиги в Премьер-лигу", - акцентировал представитель фонда.