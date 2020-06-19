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Обладатель пояса WBA сравнил спарринг с Ломаченко с боксом с тенью

По украинцу очень сложно попасть.

Обладатель пояса WBA сравнил спарринг с Ломаченко с боксом с тенью
Джон Джо Невин
Фото: Belfast Telegraph

Обладатель пояса WBA International во втором полулегком весе Джон Джо Невин (14-0, 4 КО) поведал о своих ощущениях, которые он испытал, спаррингуясь с чемпионом мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

По словам 32-летнего ирландца, он был потрясен скоростью украинца.

"Это было похоже на бокс с тенью, настолько сложно по нему попасть. Он позволяет себя ударить только, если таким образом готовит вас на что-то. Получается, если вот ты получаешь секунду успеха, то он на два шага впереди и уже запланировал хорошенько тебя ударить", - цитирует Невина Boxing News 24.

"Он спаррингует в 20-унцевых перчатках, тогда как все остальные – в 14, 16 унцевых. Он спаррингует с утяжелителями на ногах и все равно остается таким быстрым, как и обычно, быстрее любого, с кем спаррингует.

Он просто невероятный", - отметил коллега "Хай-тека" по боксерскому цеху.

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