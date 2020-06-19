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У Погба новые неприятности в Англии: полиция конфисковала у француза Rolls-Royce

Поль нарушил правила регистрации автомобиля.

У Погба новые неприятности в Англии: полиция конфисковала у француза Rolls-Royce
Поль Погба
Фото: The Sun

Полиция графства Чешир конфисковала у звезды "Манчестер Юнайтед" Поля Погба автомобиль Rolls-Royce Wraith Black Badge, стоимостью £ 330 тыс., сообщает The Sun.

Причиной конфискации транспортного средства стало не нарушение ПДД.

Оказалось, что чемпион мира-2018 в составе сборной Франции не сменил номерной знак своего автомобиля вовремя. Машины на иностранных номерах, которые находятся на территории Великобритании более 6 месяцев должны быть зарегистрированы и оснащены британскими номерными знаками. Погба же ездил на машине с французскими номерами, тем самым нарушив эти правила.

Сообщается, что 27-летний футболист теперь должен будет заплатить штраф в размере 150 фунтов, после чего в течение семи дней сможет вернуть машину.

Отметим, уже сегодня "Манчестер Юнайтед" в Лондоне проведет матч Английской Премьер-Лиги. Соперником 20-кратных чемпионов Англии будет "Тоттенхэм", который возглавляет экс-наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

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