Полиция графства Чешир конфисковала у звезды "Манчестер Юнайтед" Поля Погба автомобиль Rolls-Royce Wraith Black Badge, стоимостью £ 330 тыс., сообщает The Sun.

Причиной конфискации транспортного средства стало не нарушение ПДД.

Оказалось, что чемпион мира-2018 в составе сборной Франции не сменил номерной знак своего автомобиля вовремя. Машины на иностранных номерах, которые находятся на территории Великобритании более 6 месяцев должны быть зарегистрированы и оснащены британскими номерными знаками. Погба же ездил на машине с французскими номерами, тем самым нарушив эти правила.

Сообщается, что 27-летний футболист теперь должен будет заплатить штраф в размере 150 фунтов, после чего в течение семи дней сможет вернуть машину.

Man Utd star Paul Pogba’s Rolls-Royce seized by police after being pulled over for having French number plate. Greater Manchester Police took the special edition motor and Pogba, 27, was loaded into the back of the patrol car on the A4538 near Hale, Cheshire. pic.twitter.com/V8C6ouOQtc — Lilian Chan (@bestgug) June 18, 2020

Отметим, уже сегодня "Манчестер Юнайтед" в Лондоне проведет матч Английской Премьер-Лиги. Соперником 20-кратных чемпионов Англии будет "Тоттенхэм", который возглавляет экс-наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.