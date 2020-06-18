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Впервые в истории Английской Премьер-Лиги система Hawk-Eye не распознала чистый гол

"Шеффилд Юнайтед" недосчитался двух очков.

Эрьян Нюланн с мячом за линией ворот
Фото: EPA/UPG
Эрьян Нюланн с мячом за линией ворот

Накануне пропущенными матчам 29-го тура "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" (0:0) и "Манчестер Сити" – "Арсенал" (3:0) возобновились игры Английской Премьер-Лиги.

И в первой же встрече после рестарта случился конфуз.

В поединке в Бирмингеме не был засчитан правильный гол, забитый игроком "Шеффилда" Оливером Норвудом в эндшпиле первого тайма. После удара со штрафного голкипер хозяев Эрьян Нюллан не удержал мяч в поле и зашел вместе с ним за линию ворот.

Однако рефери поединка Майкл Оливер принял решение не засчитывать взятие ворот, так как на его руке не завибрировал датчик Hawk-Eye, а сам арбитр ФИФА не решился указать на центр поля.

Об ошибке судейская бригада узнала уже в перерыве матча.

После матча представители компании Hawk-Eye Innovations официально принесли извинения за ошибку системы.

В заявлении отмечено, что створ ворот просматривали 7 камер, но вратарь, защитники и рамка ворот все равно помешали обзору.

Представители компании сообщают, что это первый подобный сбой системы за примерно 9 тыс. матчей. Hawk-Eye продолжит работать на оставшихся играх АПЛ, несмотря на результативную ошибку.

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