Ребров прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Фенербахче" или "Динамо"

Сергей Ребров, который два дня назад привел "Ференцварош" ко второму за два года титулу чемпиона Венгрии, рассказал, что думает о слухах, которые сватают его в стамбульский "Фенербахче".

"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.

Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции.

Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", - приводит слова украинского специалиста Футбол 1/2/3.

Кроме того, экс-наставник "Динамо" прокомментировал возможность вернуться за штурвал киевского клуба, отметив, что некорректно говорить о возможном переходе в "Динамо", пока у киевлян есть наставник.

"О "Динамо", мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега", - заявил Ребров в интервью "Футбольному клубу".

"Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтеру" – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете", - резюмировал украинский специалист.