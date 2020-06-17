24-летний футболист "Баварии" стал чемпионом в восьмой раз за карьеру

Накануне "Бавария", минимально обыграв на выезде "Вердер" 1:0 в восьмой раз подряд выиграла Бундеслигу.

Свой вклад в победу мюнхенцев в чемпионате внес и 24-летний французский легионер Кингсли Коман, для которого эта победа в Бундеслиге стала пятой.

Кроме того, несмотря на столь молодой возраст, Кингсли успел завоевать в составе "Пари Сен-Жермен" два титула чемпиона Франции сезонов 2012/13 и 2013/14.

Кроме того, в послужном списке Комана значится победа вместе с "Ювентусом" в Серии А в сезоне 2014/15.

👑 - Kingsley Coman wins his eighth league title



2019/20 - Bayern München 🏆

2018/19 - Bayern München 🏆

2017/18 - Bayern München 🏆

2016/17 - Bayern München 🏆

2015/16 - Bayern München 🏆

2014/15 - Juventus 🏆

2013/14 - PSG 🏆

2012/13 - PSG 🏆



Coman is 24 years old.#SVWFCB — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 16, 2020

Однако до достижения Златана Ибрагимовича Коману еще далековато.

Напомним, швед 13 раз становился чемпионом страны: дважды чемпионом Голландии вместе с "Аяксом", 6 раз чемпионом Серии А вместе с "Ювентусом" (2, но вследствие "Кальчополи" оба чемпионства были аннулированы), "Интером" (3) и "Миланом", вместе с "Барселоной" выигрывал Ла Лигу и четырежды побеждал в чемпионате Франции в составе ПСЖ.

13 титулов завоевал и Райан Гиггз, но валлиец побеждал в Английской Премьер-Лиге в составе одного клуба - "Манчестер Юнайтед".