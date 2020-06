24-летний футболист "Баварии" стал чемпионом в восьмой раз за карьеру

👑 - Kingsley Coman wins his eighth league title



2019/20 - Bayern München 🏆

2018/19 - Bayern München 🏆

2017/18 - Bayern München 🏆

2016/17 - Bayern München 🏆

2015/16 - Bayern München 🏆

2014/15 - Juventus 🏆

2013/14 - PSG 🏆

2012/13 - PSG 🏆



Coman is 24 years old.#SVWFCB