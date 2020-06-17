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24-летний футболист "Баварии" стал чемпионом в восьмой раз за карьеру

Кингсли Коман является чемпионом трех стран.

24-летний футболист "Баварии" стал чемпионом в восьмой раз за карьеру
Кингсли Коман
Фото: EPA/UPG

Накануне "Бавария", минимально обыграв на выезде "Вердер" 1:0 в восьмой раз подряд выиграла Бундеслигу.

Свой вклад в победу мюнхенцев в чемпионате внес и 24-летний французский легионер Кингсли Коман, для которого эта победа в Бундеслиге стала пятой.

Кроме того, несмотря на столь молодой возраст, Кингсли успел завоевать в составе "Пари Сен-Жермен" два титула чемпиона Франции сезонов 2012/13 и 2013/14.

Кроме того, в послужном списке Комана значится победа вместе с "Ювентусом" в Серии А в сезоне 2014/15.

Однако до достижения Златана Ибрагимовича Коману еще далековато.

Напомним, швед 13 раз становился чемпионом страны: дважды чемпионом Голландии вместе с "Аяксом", 6 раз чемпионом Серии А вместе с "Ювентусом" (2, но вследствие "Кальчополи" оба чемпионства были аннулированы), "Интером" (3) и "Миланом", вместе с "Барселоной" выигрывал Ла Лигу и четырежды побеждал в чемпионате Франции в составе ПСЖ.

13 титулов завоевал и Райан Гиггз, но валлиец побеждал в Английской Премьер-Лиге в составе одного клуба - "Манчестер Юнайтед".

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