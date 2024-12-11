Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Німеччині поступився "Баварії"

"Гірники" зібрали повний стадіон на номінально домашній матч.

Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Німеччині поступився "Баварії"
Шахтар - Баварія 1:5
Фото: EPA/UPG

Дива не сталося: у шостому турі основного етапу футбольної Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" не зміг стримати баварську машину з Мюнхена. 

Хоча починалося все для підопічних Маріно Пушича справді як диво. На що, можливо, надихнув рекорд за відвідуваністю на домашніх матчах головного єврокубка - на арені у Гельзенкірхені продали усі 56 тисяч квитків. Кевін в дебюті зустрічі після класного розрізного пасу Зубкова вивів українців уперед.

Але далі "Баварія" опустила "помаранчево-чорних" з небес на землю. Вистачило шести хвилин, щоб Лаймер зрівняв рахунок, а згодом дитяча помилка на власній половині поля дозволила забити Мюллеру. 

По перерві турецький рефері Мелер ухвалив суперечливе рішення, скасувавши гол німців після кутового через нібито блокування голкіпера Різника. Проте згодом "віддав борг", призначивши у ворота "Шахтаря" сумнівний пенальті. Олісе зробив рахунок 3:1.

Кінцівка зустрічі минула під гаслом "аби не забили більше", але ще двічі "Баварія" все ж святкувала: спершу після удару Мусіали, а потім ще й Олісе оформив дубль.

1:5 у підсумку - у "Шахтаря" залишається 4 очки, а шанси на плей-оф тануть на очах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies