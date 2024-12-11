Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Німеччині поступився "Баварії"

Дива не сталося: у шостому турі основного етапу футбольної Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" не зміг стримати баварську машину з Мюнхена.

Хоча починалося все для підопічних Маріно Пушича справді як диво. На що, можливо, надихнув рекорд за відвідуваністю на домашніх матчах головного єврокубка - на арені у Гельзенкірхені продали усі 56 тисяч квитків. Кевін в дебюті зустрічі після класного розрізного пасу Зубкова вивів українців уперед.

Але далі "Баварія" опустила "помаранчево-чорних" з небес на землю. Вистачило шести хвилин, щоб Лаймер зрівняв рахунок, а згодом дитяча помилка на власній половині поля дозволила забити Мюллеру.

По перерві турецький рефері Мелер ухвалив суперечливе рішення, скасувавши гол німців після кутового через нібито блокування голкіпера Різника. Проте згодом "віддав борг", призначивши у ворота "Шахтаря" сумнівний пенальті. Олісе зробив рахунок 3:1.

Кінцівка зустрічі минула під гаслом "аби не забили більше", але ще двічі "Баварія" все ж святкувала: спершу після удару Мусіали, а потім ще й Олісе оформив дубль.

1:5 у підсумку - у "Шахтаря" залишається 4 очки, а шанси на плей-оф тануть на очах.