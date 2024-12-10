Українець завершив співпрацю з клубом Мессі та Бекхема

Футбольний клуб "Інтер" Маямі, який належить відомому британському ексгравцю Девіду Бекхему, заявив про завершення дії контрактів низки футболістів, серед яких і українець Сергій Кривцов.

На своїй сторінці у мережі Instagram "рожеві", за яких виступає легендарний Ліонель Мессі, подякували 33-річному захиснику за співпрацю, яка тривала два сезони. Цьогоріч Кривцов виходив на поле у 26 іграх та навіть забив один м'яч. Загалом в доробку Сергія 63 матчі за "Інтер" та 2 голи.

Кривцов є вихованцем запорізького футболу і дебютував на дорослому рівні за "Металург". У 2010 році перейшов до донецького "Шахтаря", де тривалий час був грацем основи і викликався до національної збірної України.