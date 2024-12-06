Усик-медсестра і Ф’юрі-кур’єр: як готуються до головного поєдинку надважкої ваги

До найочікуванішого поєдинку року залишається все менше часу. Боксери вже закінчують підготовку у тренувальних таборах, а організатори все більше підігрівають інтерес уболівальників. П'ять днів тому керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх опублікував нове промо бою, яке вже охрестили найяскравішим за всю історію боксу. У яких образах боксери з’явилися на промо й чому вечір боксу, який відбудеться 21 грудня, має шанс суттєво українізуватися — на LB.ua .

Промо бою в голлівудських традиціях

Олександр Усик — медсестра в лікарні, поліціянт, бабуся, психолог, дівчинка, телеведуча, герой мультфільму, футболіст, лицар, політик, репер і навіть горила. Зізнайтеся, ви ніколи не бачили й навіть не могли уявити нашого боксера в таких образах. Та в новому промо до бою проти Тайсона Ф’юрі українець вкотре довів, що є не лише боксером, а й талановитим актором. Олександр приміряв на себе понад 10 образів і в кожному мав цілком природний вигляд...

Головна ідея промо в тому, що Тайсон Ф'юрі й Олександр Усик постійно ввижаються один одному в людях і предметах довкола. Усик, наприклад, в одній сцені з'являється в образі дружини Тайсона, а в іншій перетворюється на його батька. Українець буквально переслідує британця — і той у підсумку божеволіє. «Я ніколи не залишу тебе одного», — казав Усик перед першим поєдинком, акцентуючи на психологічних проблемах свого майбутнього суперника. У фіналі Ф’юрі зриває із себе сорочку й бачить Усика… у своєму животі. Нагадаємо, що українець постійно називає британця жадібним пузом.

Фото: Скриншот Олександр Усик в образі рукавичок Тайсона Ф'юрі

У промо були й приховані символи, які яскраво описували боксерів. В одному кадрі Ф’юрі бачить Усика у власних боксерських рукавичках і б’є себе по голові. Цілком можливо, що це відсилання до бою Ф’юрі, де він якимсь чином виконав аперкот по власному обличчю.

Фото: Скриншот Тайсон Ф'юрі в образі сосиски

Фото: Скриншот Олександр Усик в образі дружини Тайсона Ф'юрі

Аналогічна ситуація з Олександром Усиком, який постійно бачить Тайсона Ф’юрі у своєму повсякденні, тому буквально сходить з розуму. В одній зі сцен Усик заходить у супермаркет і бачить Тайсона у вигляді сосиски. До слова, саме Ф’юрі постійно дражнив Усика, називаючи його сосискою перед першим поєдинком. Тайсон також постає в образі таксиста, який зустрічає Усика з аеропорту й запитує: «Як долетів, кролику?». Це черговий флешбек на брудні розмови британця перед поєдинком. У фінальних кадрах боксери розмовляють по телефону. Усик каже: «Привіт, Тайсоне! Нам треба покінчити з цим». Ф'юрі відповідає: «Я збираюся покінчити з тобою». Після цього на екрані з’являється боксерський ринг з головними героями. У наступному кадрі бачимо рефері, обличчя якого наполовину належить Усику, а наполовину – Ф’юрі.Такий суддя, очевидно, буде об’єктивним у майбутньому протистоянні. Хто і з ким насправді покінчить, стане відомо вже зовсім скоро, 21 грудня.

Бій не за всі титули

Залишається лише додати, що цей поєдинок точно не буде таким, як перший. На кону першого бою стояв титул абсолютного чемпіона світу, а в реванші переможець отримає всі чемпіонські титули, які належать Усику, окрім пояса IBF. У червні Олександр звільнив цей титул для бою між британцями Даніелем Дюбуа й Ентоні Джошуа.

Фото: EPA/UPG IBF Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі перед першим поєдинком. Над головою українця — пояс за версією

Український вечір боксу в Ер-Ріяді

Хоч у промо поєдинку, очевидно, були лише Тайсон й Олександр, безпосередньо на вечорі боксу з’явиться ціла плеяда українських боксерів.

Сергій Богачук проведе бій проти колишнього чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі узбекистанця Ісраїла Мадрімова. Окрім Богачука, українські фани боксу зможуть повболівати за Даніеля Лапіна. 27-річний українець зійдеться в ринзі з непереможним французом Діланом Коліном (14-0, 4 КО). На кону 10-раундового поєдинку стоятимуть два титули: IBF Intercontinental і WBA Continental.

Фото: Top Rank WBO Денис Берінчик після здобуття титулу за версією

У рамках вечора боксу на ринг також вийде 29-річний український супертяж Андрій Новицький (13-0, 10 КО). У 10-раундовому поєдинку він протистоятиме мексиканцю Едгару Раміресу (10-1-1, 4 КО). Звісно, не обійдеться й без Дениса Берінчика. Він боксуватиме в андеркарті Усика й захищатиме свій титул за версією WBO. Хоч усі говорять про британця Джозефа Кордіну (17-1, 9 КО) як майбутнього суперника українця, однак, за інформацією LB.ua, остаточного претендента на бій проти чемпіона досі не обрали.

Усі цікаві події перед поєдинком Усик — Ф’юрі — на LB.ua.