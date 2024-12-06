Українці дізналися суперників на клубному чемпіонаті світу з футболу

На дебютному турнірі у новому форматі будуть четверо наших співвітчизників.

У четвер ФІФА провела жеребкування оновленого чемпіонату світу серед клубів, який відбудеться у США у червні наступного року за участі 32 команд.

Хоч донецький "Шахтар" так і не зміг кваліфікуватися на турнір за рейтингом клубів, українське представництво на Мундіалі буде - четверо наших співвітчизників виступають за команди, які дізналися своїх суперників на груповому етапі.

"Інтер" Маямі, за який разом із Ліонелем Мессі грає Сергій Кривцов, має відносно простий квартет - з "Палмейрасом", "Аль-Ахлі" та "Порту". Натомість у "Бенфіки" Анатолія Трубіна ледь не група смерті: до них потрапили "Баварія" та "Бока Хуніорс" разом із значно скромнішим "Оклендом".

Михайло Мудрик та його "Челсі" зіграють з "Фламенгу", "Леоном" та "Есперансою" - у лондонців не має виникнути проблем із виходом до 1/8 фіналу. Цікава група у "Реала" Андрія Луніна - "Зальцбург", грошовитий арабський "Аль-Хіляль" та "Пачука".

Якщо прогнози букмекерів справдяться, то Трубін та Мудрик зіграють одразу у першому раунді плей-оф. Натомість "Реал" вважається одним із головних фаворитів Мундіалю разом із "Манчестер Сіті".

Результати жеребкування Клубного чемпіонату світу-2025

Група А: "Палмейрас" (Бразилія), "Порту" (Португалія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Інтер" Маямі (США)

Група В: ПСЖ (Франція), "Атлетіко" (Іспанія), "Ботафого" (Бразилія), "Сіетл Саундерз" (США)

Група С: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Бока Жуніорс" (Аргентина), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Група D: "Фламенгу" (Бразилія), "Челсі" (Англія), "Леон" (Мексика), "Есперанс" (Туніс)

Група E: "Рівер Плейт" (Аргентина), "Інтер" (Італія), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Група F: "Флуміненсе" (Бразилія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Ульсан" (Республіка Корея), "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка)

Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Відад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЕ)

Група H: "Реал" (Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Пачука" (Мексика)