Українець Мандзин став 4-им у першій індивідуальній гонці біатлонного сезону

Блискучий початок нового сезону у біатлоні видався для 21-річного українця Віталія Мандзина - на етапі Кубка світу в Контіолахті в першій особистій гонці наш співвітчизник посів четверте місце, що є його найкращим результатом у кар'єрі.

Як пише "Трибуна", Мандзин закрив усі мішені на чотирьох вогневих рубежах і поступився за часом лише трійці норвежців, які домінують у сучасному біатлоні. Ніколи раніше Віталій не брав участь у квітковій церемонії, а тепер він ще й буде першим українцем, який вийде на наступний старт у синьому бібі лідера заліку серед спорстменів молодших за 23 роки.

Загалом індивідуальна гонка у Контіолахті була для синьо-жовтої чоловічої команди вдалою: окрім Мандзина, до чільної 15-ки увірвалися також Дмитро Підручний та Антон Дудченко - по одній хибі і 10 та 15 місце відповідно.