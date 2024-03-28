>
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Чоловіча збірна України з біатлону отримає нового тренера, - ЗМІ

Хто буде новим тренером, поки невідомо.

Чоловіча збірна України з біатлону отримає нового тренера, - ЗМІ
Юрай Санітра
Фото: Суспільне Спорт

В наступному сезоні у чоловічої збірної України з біатлону замість Юрая Санітри буде новий тренер. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на джерела всередині команди.

“Одна з причин рішення про припинення співпраці полягає у незадоволенні деяких біатлоністів роботою зі словацьким тренером”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Зараз невідомо, хто буде новим тренером чоловічої збірної України.

Суспільне Спорт зверталося за коментарем до Юрая Санітри, але той відмовився від коментаря. 

Після завершення сезону 2023/24 на Кубку світу чоловіча збірна України фінішувала поза топ-10 у заліку Кубка націй. Через це Україна втратила одну квоту на наступний змагальний рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies