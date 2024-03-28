Чоловіча збірна України з біатлону отримає нового тренера, - ЗМІ

Хто буде новим тренером, поки невідомо.

В наступному сезоні у чоловічої збірної України з біатлону замість Юрая Санітри буде новий тренер.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на джерела всередині команди.

“Одна з причин рішення про припинення співпраці полягає у незадоволенні деяких біатлоністів роботою зі словацьким тренером”, - йдеться у повідомленні.

Зараз невідомо, хто буде новим тренером чоловічої збірної України.

Суспільне Спорт зверталося за коментарем до Юрая Санітри, але той відмовився від коментаря.

Після завершення сезону 2023/24 на Кубку світу чоловіча збірна України фінішувала поза топ-10 у заліку Кубка націй. Через це Україна втратила одну квоту на наступний змагальний рік.