Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024

У Вроцлаві перемогою українців закінчився матч футбольних збірних України та Ісландії.
Матч закінчився з рахунком 2:1.
Рахунок на 30-й хвилині відкрили ісландці, відзначився Гудмундссон.
На 54-й хвилині Циганков зрівняв рахунок, а на 84-й Мудрик здобув перемогу для збірної України і вивів її у фінальну частину Євро-2024.
- Україна після виснажливого двобою з Боснією і Герцеговиною виборола собі право зіграти у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стала збірна Ісландії, яка у стиковому матчі обіграла Ізраїль з розгромним рахунком 1:4.
- Грузія перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Греції - 4:2. Ігровий час закінчився з рахунком 0:0. Таким чином збірна Грузії вперше в історії зіграє у фінальному турнірі континентальної першості.