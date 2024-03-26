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Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024

Матч закінчився з рахунком 2:1.

Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024
Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024
Фото: УАФ

У Вроцлаві перемогою українців закінчився матч футбольних збірних України та Ісландії. 

Матч закінчився з рахунком 2:1.

Рахунок на 30-й хвилині відкрили ісландці, відзначився Гудмундссон.

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На 54-й хвилині Циганков зрівняв рахунок, а на 84-й Мудрик здобув перемогу для збірної України і вивів її у фінальну частину Євро-2024.

  • Україна після виснажливого двобою з Боснією і Герцеговиною виборола собі право зіграти у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стала збірна Ісландії, яка у стиковому матчі обіграла Ізраїль з розгромним рахунком 1:4. 
  • Грузія перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Греції - 4:2. Ігровий час закінчився з рахунком 0:0. Таким чином збірна Грузії вперше в історії зіграє у фінальному турнірі континентальної першості.
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