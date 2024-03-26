Збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Євро-2024

У Вроцлаві перемогою українців закінчився матч футбольних збірних України та Ісландії.

Матч закінчився з рахунком 2:1.

Рахунок на 30-й хвилині відкрили ісландці, відзначився Гудмундссон.

На 54-й хвилині Циганков зрівняв рахунок, а на 84-й Мудрик здобув перемогу для збірної України і вивів її у фінальну частину Євро-2024.