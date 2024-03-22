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Молодіжна збірна України з футболу перемогла олімпійську збірну Марокко

Українці перемогли з мінімальним рахунком.

Молодіжна збірна України з футболу перемогла олімпійську збірну Марокко
Молодіжна збірна України з футболу перемогла олімпійську збірну Марокко
Фото: Пресслужба УАФ

Молодіжна збірна України з футболу зіграла товариський матч з олімпійською збірною Марокко (U23).

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Єдиний гол у матчі на 19-й хвилині забив півзахисник збірної України Олег Очеретько.

26 березня в межах відбору молодіжного чемпіонату Європи відбудеться поєдинок Азербайджан — Україна. Він пройде в Баку на “Азерсун Арена” о 14:00 за київським часом. 

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Зараз збірна України з п’ятьма перемогами в п’яти матчах очолює таблицю групи F.

  • Збірна України з футболу 26 березня у Вроцлаві зіграє вирішальний матч за вихід до фінальної частини Євро-2024. Потрапляння до фіналу плей-оф відбіркового турніру команда Сергія Реброва забезпечила важкою виїзною перемогою над Боснією та Герцеговиною.
  • Юнацька збірна України з футболу взяла участь в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19) та провела свій перший матч з Північною Македонією.
  • Україна дізналась суперників у футбольному турнірі Олімпійських Ігор-2024.
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