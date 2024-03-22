Молодіжна збірна України з футболу перемогла олімпійську збірну Марокко

Молодіжна збірна України з футболу зіграла товариський матч з олімпійською збірною Марокко (U23).
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Єдиний гол у матчі на 19-й хвилині забив півзахисник збірної України Олег Очеретько.
26 березня в межах відбору молодіжного чемпіонату Європи відбудеться поєдинок Азербайджан — Україна. Він пройде в Баку на “Азерсун Арена” о 14:00 за київським часом.
Зараз збірна України з п’ятьма перемогами в п’яти матчах очолює таблицю групи F.
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