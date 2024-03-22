​Збірна змусила понервувати

У четвер 21 березня збірна України здобула важливу перемогу над командою Боснії і Герцеговини у надважкому поєдинку за путівку до чемпіонату Європи 2024.

Стартовий склад збірної України: Андрій Лунін, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Олександр Зінченко (капітан), Володимир Бражко, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Артем Довбик.

Фото: https://twitter.com/uafukraine

Сергій Ребров поставив не на досвід та у матчі проти БІГ віддав перевагу 22-річному півзахиснику київського «Динамо» Володимиру Бражку замість досвідченого Сергія Сидорчука. Це дебютний матч юнака за збірну України.Травмованого Циганкова тренерський штаб замінив Олександр Зубков, який виступає за донецький «Шахтар».

Стартовий склад збірної Боснії і Герцеговини: Ібрагим Шехич, Сеад Колашинац, Деннис Хаджикадунич, Анел Ахмедходжич, Юсуф Газибегович, Раде Крунич, Харис Хайрадинович, Гойко Цимирот, Амар Дедич, Ермедин Демирович, Едін Джеко.

Фото: https://twitter.com/NFSBiH

Згідно зі статистикою, за останні 10 поєдинків на стадіоні «Біліно Поле» збірна Боснії і Герцеговини здобула 6 перемог та чотири рази поступилася. На правах господарів “дракони” обрали для себе блакитний варіант форми, тому збірна України вийшла на поле у жовтому комплекті екіпіровки.

Вже на 9-й хвилині першу жовту карту у матчі отримав Сеад Колашинац. На 10-й хвилині небезпечно пробивав Судаков, щоправда вище воріт. На 16-й хвилині за зрив атаки на Демировичі «гірчичника» отримав Микола Матвієнко.

Національна команда України мала перевагу у володінні мʼячем та показувала технічний футбол, зберігаючи обережність. Натомість боснійці добре грали у захисті, вдало перекриваючи усі шляхи просування мʼяча.

Фото: https://twitter.com/NFSBiH

У середині першого тайму “дракони” почали гостро атакувати, користуючись помилками нашої команди та були ближчими до гола. На 36-й хвилині небезпечний момент створила Боснія: після подачі з кутового потужного удару головою завдав Хаджикадунич, але Юхим Конопля врятувала збірну України – півзахисник на лінії воріт виніс м'яч головою.

На 38-й потенційно гольовий момент створив Джеко. Боснієць з лівого флангу виходив на ударну позицію, але партнер по команді Колашинац також опинився на м'ячі, чим завадив Едіну вдало пробити у ворота Луніна.

У підсумку перший тайм закінчився без голів.

Фото: https://twitter.com/NFSBiH

Після перерви підопічні Сергія Реброва мали б повертати собі ініціативу, однак Боснія і Герцеговина була дедалі більш агресивною та вже на 56-й хвилині відкрила рахунок у матчі: Дедич з правого кута штрафного майданчика виконав простріл, де Хаджикадунича виграв позиційну боротьбу з Матвієнком, рикошет від українця відправив м'яч у сітку воріт Луніна – 1:0.

Пропущений гол негативно вплинув на наших футболістів, вони почали ухвалювати поспішні та здебільшого неправильні рішення на власній половині поля.

Темп гри значно впав, збірна Боснії і Герцеговини усілякими способами тягнула час. Тож Сергій Ребров прийняв рішення йти ва-банк. На 75-й хвилині замість Зубкова вийшов дебютант Олексій Гуцуляк, Зінченка замінив Маліновський. На 80-й хвилині наставник «синьо-жовтих» зняв з поля Бражка та випустив свіжого Яремчука.

Гра у два нападники не підвела, вже на 85-й хвилині Мудрик виконав діагональ на Коноплю, Юхим з правого флангу прострілив у центр штрафного майданчика, де Яремчук у дотик пробив у дальній кут воріт – 1:1!

#GoalUkraine Закінчується матч, українці поступаються...



Михайло Мудрик довгим пасом перевів м'яч на правий фланг на Юхима Коноплю, простріл, і Роман Яремчук ⚽️ зрівнює рахунок у матчі 1-1.

Браво, хлопці! Романе



Боснія і Герцеговина - Україна, 21.03.24 pic.twitter.com/0IuXNxSvCz — dynamo_ontour (@DynamoOntour) March 22, 2024

Вже за три хвилини Яремчук з лівого флангу прицільно навісив на дальню штангу, де Артем Довбик головою замкнув його навіс – 1:2.

DOVBYK vol estar a l’Eurocopa! 🇺🇦🤩 pic.twitter.com/JZU2Y7ECly — Girona FC (@GironaFC) March 21, 2024

Автор переможного голу Артем Довбик перервав свою суху серію з 8 матчів.

Фото: https://twitter.com/uafukraine

Арбітр компенсував 8 хвилин. На 90+1 з поля пішов Довбик, якого замінив ще один дебютант, Максим Таловєров. Загалом за збірну у цьому матчі дебютувала аж 3 футболісти.

Фото: https://twitter.com/uafukraine

На 90+4 Мудрик заробив штрафний і сам не зміг його реалізувати пробивши повз дальню «дев'ятку».

На 90+ 8 хвилині Україна провела завершальний контрвипад, але Михайло Мудрик не зумів вдало скористатися своїм моментом.

Фото: https://twitter.com/uafukraine

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поєдинок своїх підопічних так: «Сьогодні ми грали проти сильного суперника. Господарі діяли з трьома центрбеками, чого раніше при цьому тренері не було. Ми змінили структуру, задіяли другого форварда. Думаю, це допомогло, ми двічі забили. Дійсно, ми змінили хід матчу в останні 15 хвилин. Така важка гра була, оскільки господарі дуже добре захищалися, тож було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли».

Наставник Боснії і Герцеговини Саво Милошевич відзначив гру своєї команди: «85 хвилин гри були такими, що мені й бажати більшого не доводилося. Шкода хлопців... У суперника не було й напівмоментів, а це значить, що ми добре виконували свою роботу. На поразках вчаться, і команда зрозуміла, що може зробити набагато більше, ніж за попередні шість місяців і раніше. Я відчуваю певне задоволення від того, що Боснія і Герцеговина показала, що може грати проти сильніших опонентів. Це рівень Євро, але його виявилося замало».

Фото: https://twitter.com/uafukraine

Вирішальний матч за путівку на Євро-2024 збірна України проведе 26 березня проти команди Ісландії, яка перемогла Ізраїль з рахунком 4:1.