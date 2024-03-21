У будівлі Федерації футболу Іспанії відбулися обшуки

Футболісти національної збірної в цей час тренувалися на полі неподалік.

Іспанська поліція навідалася до офісу Королівської федерації футболу у Мадриді. Співробітникам керівного спортивного органу заборонили пройти на робочі місця, у будівлі відбувся обшук.

Як стверджує BBC, слідчі дії стали частиною масштабної операції правоохоронців щодо справи про корупцію в бізнесі, неправомірне використання коштів та відмивання грошей. Загалом поліція працювала в 11 різних приміщеннях, а в розшуку перебувають 7 осіб.

Просто під час обшуку на сусідньому з офісом Федерації полі тренувалася національна збірна Іспанії. У п'ятницю "Фурія Роха" проведе товариську гру з Колумбією у Лондоні.

За повідомленням джерел Reuters, поліція також завітала до будинку колишнього голови Федерації футболу Луїса Рубіалеса.