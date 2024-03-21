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У будівлі Федерації футболу Іспанії відбулися обшуки

Футболісти національної збірної в цей час тренувалися на полі неподалік.

У будівлі Федерації футболу Іспанії відбулися обшуки
Слідчі дії в офісі Федерації футболу Іспанії
Фото: BBC

Іспанська поліція навідалася до офісу Королівської федерації футболу у Мадриді. Співробітникам керівного спортивного органу заборонили пройти на робочі місця, у будівлі відбувся обшук.

Як стверджує BBC, слідчі дії стали частиною масштабної операції правоохоронців щодо справи про корупцію в бізнесі, неправомірне використання коштів та відмивання грошей. Загалом поліція працювала в 11 різних приміщеннях, а в розшуку перебувають 7 осіб.

Просто під час обшуку на сусідньому з офісом Федерації полі тренувалася національна збірна Іспанії. У п'ятницю "Фурія Роха" проведе товариську гру з Колумбією у Лондоні.

За повідомленням джерел Reuters, поліція також завітала до будинку колишнього голови Федерації футболу Луїса Рубіалеса. 

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