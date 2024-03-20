Цуренко вийшла до другого раунду турніру в Маямі

Українська тенісистка Леся Цуренко вдало стартувала на турнірі Miami Open у Флориді.

Як пише Sports.ua, в першому раунді наша співвітчизниця обіграла представницю Польщі Марту Лінетт. Для цього Лесі знадобилися усі три сети.

Першу партію вона програла, проте у другій практично не залишила опонентці шансів. Вирішальний сет пройшов у запеклій боротьбі, але українка все ж виявилася сильнішою. 2:6, 6:1, 6:4 - до другого кола вийшла Цуренко. Матч тривав 2 години 24 хвилини, Леся реалізувала 7 брейк-пойнтів проти 5 у Лінетт.

Наступною суперницею Цуренко мала стати ексдруга ракетка світу Барбора Крейчикова, але чешка знялася зі змагань. Її замінила кваліфаєрка Грет Міннен із Бельгії, яка посідає лише 79-у позицію у рейтингу WTA проти 40-го місця українки.

Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська на правах сіяних пропускають перший раунд і готуються одразу до 1/32 фіналу.