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​Лунін залишиться основним воротарем “Реалу” до кінця сезону

У бельгійського голкіпера та прямого конкурента Луніна діагностували нову серйозну травму.

​Лунін залишиться основним воротарем “Реалу” до кінця сезону
Андрій Лунін
Фото: diariogol.com

Як повідомляє Marca Тібо Куртуа зазнав травми на сьогоднішньому тренуванні мадридського “Реалу”. Бельгійцю діагностували розрив меніска на правому коліні і тепер його очікує чергова операція. 

Нагадаємо, на початку сезону 2023/24 Тібо Куртуа розірвав передню хрестоподібну зв’язку лівого коліна, його повернення планувалося вже на 9 квітня. Після міжнародної перерви 31-річний голкіпер мав вийти на матч проти “Манчестер Сіті” у рамках 1/4 Ліги чемпіонів.

Таким чином Андрій Лунін залишається основним воротарем “Реал Мадриду” до кінця сезону. Український голкіпер показує чудові результати, на його рахунку у Ла Лізі 8 сухих матчів з 17-ти та 2 з чотирьох у ЛЧ.

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