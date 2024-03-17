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Українські фехтувальниці вибороли два комплекти нагород у Швейцарії

"Срібло" - у збірної, а "золото" здобула Емілі Конрад.

Українські фехтувальниці вибороли два комплекти нагород у Швейцарії
Переможці етапу Європейського циклу U23 у швейцарській Лозанні
Фото: Escrime Lausanne

Українські шпажистки вибороли два комплекти нагород на етапі Європейського циклу U23 у Лозанні (Швейцарія).

Про це повідомляє Національна федерація фехтування.

16 березня збірна України у складі Ганни Петренко, Олександри Романової, Дар’ї Варфоломєєвої та Марії Волошиної посіла друге місце.

Українки стартували як четвертий номер посіву одразу в 1/4 фіналу. Тані спортсменки перемогли представниць Німеччини (45:28), а після цього вибили з боротьби лідерок турнірної таблиці – представниць Швейцарії (45:40). 

Під час боротьби за першу сходинку п'єдесталу Романова, Петренко, Варфоломєєва і Волошина поступились француженкам (28:45) і таким чином виграли "срібло".

Друга нагорода - особисте "золото" 16-річної Емілі Конрад.

Переможці етапу Європейського циклу U23 у швейцарській Лозанні
Фото: Escrime Lausanne
Переможці етапу Європейського циклу U23 у швейцарській Лозанні

Фехтувальниця виграла п’ять боїв із шести в групі й отримала дев’ятий номер посіву в турі прямого вибування. У 1/32 фіналу вона перемогла українку Петренко (15:6), тоді - француженок Аделін Секколіні (15:9) та Анну Еммануель Вілажуа (15:6), швейцарку Фіону Гатц (14:8) і португалку Марію Алвім (15:9).

У фіналі Конрад протистояла Ангелін Фавр. Переможницю визначив один укол: українська шпажистка здобула «золото» з рахунком 15:14.

До речі, для Конрад це вже четвертий турнір Європейського циклу U23 в цьому сезоні. При цьому золота медаль стала для неї дебютною на змаганнях цієї серії. Минулого сезону українка вже встигна стати чемпіонкою Європи серед шпажисток до 23 років.

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