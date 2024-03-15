Українські хокеїстки здобули чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А

Жіноча збірна України з хокею з розгромним рахунком обіграла Румунію на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А в Хорватії.
Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.
Матч Румунія - Україна закінчився з рахунком 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).
Таким чином жіноча збірна України повернулася на перше місце в турнірній таблиці перед заключним матчем чемпіонату світу.
Українськ хокеїстки з перших хвилин заволоділи перевагою, і не віддавали її суперницям протягом всього матчу.
Румунки пропустили 4 шайби, і лише тоді у третьому періоді змогли “розмочити” рахунок.
Доля “золота” цьогорічного чемпіонату світу вирішиться в неділю, у заключний день змагань. В цьому матчі Україна гратиме зі збірною Хорватії.
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Українські хокеїстки перемоги збірну Литви на чемпіонаті світу.
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