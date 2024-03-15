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Українські хокеїстки здобули чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А

Збірна України повернулася на перше місце в турнірній таблиці.

Українські хокеїстки здобули чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А
Жіноча збірна України з хокею обіграла Румунію
Фото: ФХУ

Жіноча збірна України з хокею з розгромним рахунком обіграла Румунію на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А в Хорватії.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Матч Румунія - Україна закінчився з рахунком 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).

Таким чином жіноча збірна України повернулася на перше місце в турнірній таблиці перед заключним матчем чемпіонату світу.

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Українськ хокеїстки з перших хвилин заволоділи перевагою, і не віддавали її суперницям протягом всього матчу. 

Румунки пропустили 4 шайби, і лише тоді у третьому періоді змогли “розмочити” рахунок.

Доля “золота” цьогорічного чемпіонату світу вирішиться в неділю, у заключний день змагань. В цьому матчі Україна гратиме зі збірною Хорватії.

  • Українські хокеїстки перемоги збірну Литви на чемпіонаті світу.

  • Жіноча збірна України з хокею здобула впевнену перемогу над збірною Болгарії на старті чемпіонату світу в дивізіоні 3А у Хорватії. Матч закінчився з рахунком 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).

  • Жіноча збірна України з хокею здобула вже третю перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А у Хорватії, цього разу над хокеїстками з Сербії.

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