Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій

За кожен з європейських трофеїв продовжують боротьбу 8 клубів.

У четвер відбулися матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій - другого та третього за статусом клубного футбольного турніру під егідою УЄФА.

Як повідомляє сайт організації, чвертьфіналістами у Лізі Європи стали "Ліверпуль", "Баєр", "Аталанта", "Мілан", "Вест Гем", "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна, "Марсель" та "Рома". Останні дві команди поступилися у своїх зустрічах, проте пройшли далі за рахунок результату першого матчу.

Найгарячіше видалося у Леверкузені, де досі непереможний у цьому сезоні "Баєр" програвав "Карабаху" 0:2, але у компенсований час вирвав перемогу 3:2.

У Лізі конференцій визначати півфіналістів будуть "Фенербахче", "Фіорентина", "ПАОК", "Вікторія Плзень", "Астон Вілла", "Брюгге", "Лілль" та "Олімпіакос". Останній клуб здобув путівку лише у екстратаймах в протистоянні з "Маккабі Тель-Авів".

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів в усіх трьох європейських турнірах - Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій - відбудеться у п'ятницю, 15 березня.