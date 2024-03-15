>
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій

За кожен з європейських трофеїв продовжують боротьбу 8 клубів.

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій
Фото: UEFA

У четвер відбулися матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій - другого та третього за статусом клубного футбольного турніру під егідою УЄФА.

Як повідомляє сайт організації, чвертьфіналістами у Лізі Європи стали "Ліверпуль", "Баєр", "Аталанта", "Мілан", "Вест Гем", "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна, "Марсель" та "Рома". Останні дві команди поступилися у своїх зустрічах, проте пройшли далі за рахунок результату першого матчу.

Найгарячіше видалося у Леверкузені, де досі непереможний у цьому сезоні "Баєр" програвав "Карабаху" 0:2, але у компенсований час вирвав перемогу 3:2. 

У Лізі конференцій визначати півфіналістів будуть "Фенербахче", "Фіорентина", "ПАОК", "Вікторія Плзень", "Астон Вілла", "Брюгге", "Лілль" та "Олімпіакос". Останній клуб здобув путівку лише у екстратаймах в протистоянні з "Маккабі Тель-Авів".

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів в усіх трьох європейських турнірах - Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій - відбудеться у п'ятницю, 15 березня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies