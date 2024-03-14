>
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українські ветерани вибороли ще десять медалей на змаганнях Повітряних сил США

Медалі українські ветерани здобули у стрільбі з лука та метальних видах легкої атлетики.

Українські ветерани вибороли ще десять медалей на змаганнях Повітряних сил США
Юрій Гапончук, Олександр Катаула та Ігор Салій на змаганнях Повітряних сил США
Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Збірна України продовжує виступи на змаганнях Повітряних сил і морської піхоти США (United States Air Force and Marine Corps Trials), що тривають в американському Лас-Вегасі, повідомляє Суспільне Спорт. 

Українська команда вже взяла участь у паверліфтингу, велоспорті, волейболі сидячи, плаванні, кульовій стрільбі та бігових дисциплінах легкої атлетики.

Наступні старти українських військовослужбовців і ветеранів відбулися у стрільбі з лука та метальних видах легкої атлетики, що принесли збірній ще десять медалей.

У стрільбі з лука "синьо-жовті" змагалися в особистих і командних дисциплінах. В індивідуальному розряді на п'єдестал піднявся ветеран ЗСУ Олександр Катаула, який завоював "срібло".

Крім того, одразу два українських тріо стали призерами командних змагань. Катаула разом із Юрієм Гапончуком та Ігорем Салієм вибороли "золото", а Євгеній Омельчук, Юрій Павлік та Павло Слизький посіли друге місце.

Услід за біговими дисциплінами в легкій атлетиці провели змагання з метальних видів. Українці виступили в метанні диска та штовханні ядра. Військовослужбовець ЗСУ Вадим Кіріченко став чемпіоном турніру в обох.

Військовий Ігор Троян здобув срібну нагороду в метанні диска, на понад чотири метри покращивши власний рекорд (з 35 до 39.15 м), та бронзову — у штовханні ядра. "Бронзовий" дубль оформив Євген Федосеєнко, ставши третім в обох дисциплінах. Ще одну "бронзу" — в диску — завоював Руслан Сумін.

Усі медалі України на змаганнях Повітряних сил США у стрільбі з лука та легкій атлетиці (метальні дисципліни)

  • "Золото": Олександр Катаула, Юрій Гапончук та Ігор Салій (стрільба з лука, команда), Вадим Кіріченко (метання диска + штовхання ядра)
  • "Срібло": Олександр Катаула (стрільба з лука, особисті змагання), Євгеній Омельчук, Юрій Павлік та Павло Слизький (стрільба з лука, команда), Ігор Троян (метання диска)
  • "Бронза": Ігор Троян (штовхання ядра), Євген Федосеєнко (метання диска + штовхання ядра), Руслан Сумін (метання диска)

До цього українці здобули на турнірі 50 медалей у паверліфтингу, велоспорті, волейболі сидячи, плаванні, кульовій стрільбі та бігові. Тож після змагань зі стрільби з лука та другої частини легкої атлетики загальний доробок команди виріс до 60.

Упродовж турніру проходять змагання в десяти адаптивних видах спорту: легкій атлетиці, плаванні, велоспорті, кульовій стрільбі, стрільбі з лука, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи та баскетболі й регбі на кріслах колісних.

Від України участь у змаганнях беруть 30 військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies