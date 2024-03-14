Українські ветерани вибороли ще десять медалей на змаганнях Повітряних сил США

Медалі українські ветерани здобули у стрільбі з лука та метальних видах легкої атлетики.

Юрій Гапончук, Олександр Катаула та Ігор Салій на змаганнях Повітряних сил США

Збірна України продовжує виступи на змаганнях Повітряних сил і морської піхоти США (United States Air Force and Marine Corps Trials), що тривають в американському Лас-Вегасі, повідомляє Суспільне Спорт.

Українська команда вже взяла участь у паверліфтингу, велоспорті, волейболі сидячи, плаванні, кульовій стрільбі та бігових дисциплінах легкої атлетики.

Наступні старти українських військовослужбовців і ветеранів відбулися у стрільбі з лука та метальних видах легкої атлетики, що принесли збірній ще десять медалей.

У стрільбі з лука "синьо-жовті" змагалися в особистих і командних дисциплінах. В індивідуальному розряді на п'єдестал піднявся ветеран ЗСУ Олександр Катаула, який завоював "срібло".

Крім того, одразу два українських тріо стали призерами командних змагань. Катаула разом із Юрієм Гапончуком та Ігорем Салієм вибороли "золото", а Євгеній Омельчук, Юрій Павлік та Павло Слизький посіли друге місце.

Услід за біговими дисциплінами в легкій атлетиці провели змагання з метальних видів. Українці виступили в метанні диска та штовханні ядра. Військовослужбовець ЗСУ Вадим Кіріченко став чемпіоном турніру в обох.

Військовий Ігор Троян здобув срібну нагороду в метанні диска, на понад чотири метри покращивши власний рекорд (з 35 до 39.15 м), та бронзову — у штовханні ядра. "Бронзовий" дубль оформив Євген Федосеєнко, ставши третім в обох дисциплінах. Ще одну "бронзу" — в диску — завоював Руслан Сумін.

Усі медалі України на змаганнях Повітряних сил США у стрільбі з лука та легкій атлетиці (метальні дисципліни)

"Золото" : Олександр Катаула, Юрій Гапончук та Ігор Салій (стрільба з лука, команда), Вадим Кіріченко (метання диска + штовхання ядра)

: Олександр Катаула, Юрій Гапончук та Ігор Салій (стрільба з лука, команда), Вадим Кіріченко (метання диска + штовхання ядра) "Срібло" : Олександр Катаула (стрільба з лука, особисті змагання), Євгеній Омельчук, Юрій Павлік та Павло Слизький (стрільба з лука, команда), Ігор Троян (метання диска)

: Олександр Катаула (стрільба з лука, особисті змагання), Євгеній Омельчук, Юрій Павлік та Павло Слизький (стрільба з лука, команда), Ігор Троян (метання диска) "Бронза": Ігор Троян (штовхання ядра), Євген Федосеєнко (метання диска + штовхання ядра), Руслан Сумін (метання диска)

До цього українці здобули на турнірі 50 медалей у паверліфтингу, велоспорті, волейболі сидячи, плаванні, кульовій стрільбі та бігові. Тож після змагань зі стрільби з лука та другої частини легкої атлетики загальний доробок команди виріс до 60.

Упродовж турніру проходять змагання в десяти адаптивних видах спорту: легкій атлетиці, плаванні, велоспорті, кульовій стрільбі, стрільбі з лука, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи та баскетболі й регбі на кріслах колісних.

Від України участь у змаганнях беруть 30 військовослужбовців та ветеранів, які зазнали поранень.