Юнацька збірна України U-17 вийшла на Євро-2024

В еліт-раунді відбору підопічні Юрія Мороза здобули три перемоги у трьох матчах.

На Євро-2024 вже гарантовано буде збірна України - поки що юнацька. Команда U-17 показала чудовий приклад дорослій національній команді і переконливо оформила путівку на континентальну першість.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, команда гравців, що не старші за 2007 рік народження, у заключному матчі еліт-раунду відбору переграла Словаччину. Підопічним Юрія Мороза не завадив навіть шторм, через який у першому таймі арбітр змушений був перервати гру аж на чотири години.

Після відновлення зустрічі юні українці засмутили однолітків тричі. Дубль в активі Степанова. Три матчі, три перемоги, нуль пропущених м'ячів - і вперше з 2017 року Україна виходить до фінальної стадії Євро.

Чемпіонат Європи триватиме з 20 травня до 5 червня на Кіпрі. 3 квітня відбудеться жеребкування, під час якого українці дізнаються своїх суперників.