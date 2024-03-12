Український боксер Рагімов проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver

30 березня відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver.
Про це повідомила промоутерська компанія Top Boxing Generation.
У поєдинку зійдуться український боксер напівсередньої ваги Назрі Рагімов (13-3, 7 KO) та представник Колумбії Хорхе Моя (15-4-1, 4 KO).
Бій відбудеться в Україні.
В своєму останньому поєдинку українець у 8-раундовому протистоянні здобув перемогу над Геннадієм Гітланом з Молдови.
- Бій українського боксера Сіренка зірвався через арешт суперника. Бій мав пройти 5 березня у Нешвіллі, США. Для Сіренка бій мав стати першим з грудня 2021 року.
- Компанія Top Rank оголосила, що Наоя Іноуе (26-0, 23 KO) захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі проти колишнього чемпіона світу в двох дивізіонах Луїса Нері (35-1, 27 KO) 6 травня на арені Tokyo Dome.
- Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила українському боксерові Олександру Гвоздику поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі.