Український боксер Рагімов проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver

30 березня відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver.

Про це повідомила промоутерська компанія Top Boxing Generation.

У поєдинку зійдуться український боксер напівсередньої ваги Назрі Рагімов (13-3, 7 KO) та представник Колумбії Хорхе Моя (15-4-1, 4 KO).

Бій відбудеться в Україні.

В своєму останньому поєдинку українець у 8-раундовому протистоянні здобув перемогу над Геннадієм Гітланом з Молдови.