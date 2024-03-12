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Український боксер Рагімов проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver

Бій відбудеться в кінці березня.

Український боксер Рагімов проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver
Назрі Рагімов
Фото: Instagram Назрі Рагімова

30 березня відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver.

Про це повідомила промоутерська компанія Top Boxing Generation.

У поєдинку зійдуться український боксер напівсередньої ваги Назрі Рагімов (13-3, 7 KO) та представник Колумбії Хорхе Моя (15-4-1, 4 KO).

Бій відбудеться в Україні.

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В своєму останньому поєдинку українець у 8-раундовому протистоянні здобув перемогу над Геннадієм Гітланом з Молдови.

  • Бій українського боксера Сіренка зірвався через арешт суперника. Бій мав пройти 5 березня у Нешвіллі, США. Для Сіренка бій мав стати першим з грудня 2021 року.
  • Компанія Top Rank оголосила, що Наоя Іноуе (26-0, 23 KO) захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі проти колишнього чемпіона світу в двох дивізіонах Луїса Нері (35-1, 27 KO) 6 травня на арені Tokyo Dome.
  • Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила українському боксерові Олександру Гвоздику поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі.
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