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Українці здобули вже 34 медалі на змаганнях United States Air Force Trials 2024 у США

Найбільше медалей українська збірна отримала у плаванні. 

Українці здобули вже 34 медалі на змаганнях United States Air Force Trials 2024 у США
Нагороди україснької збірної на United States Air Force Trials
Фото: Мінветеранів

Українська збірна здобула  вже 34 медалі на міжнародних змаганнях серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни – United States Air Force Trials 2024, які проходять американському Лас-Вегасі. 

Як йдеться у повідомленні Мінветеранів, станом на сьогодні, 11 березня, найбільше нагород наші воїни здобули у змаганнях з плавання – 26 медалей (15 – “золото”, 8 – “срібло”, 3 – “бронза”). 

По одному “золоту” – у змаганнях з волейболу сидячи та з велоспорту, ще 6 золотих та срібних медалей українська команда виборола у змаганнях з пауерліфтингу.

Українська збірна на United States Air Force Trials
Фото: Мінветеранів
Українська збірна на United States Air Force Trials
Українська збірна на United States Air Force Trials
Фото: Мінветеранів
Українська збірна на United States Air Force Trials

Загалом у United States Air Force Trials 2024 беруть участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців на запрошення Військово-повітряних сил США (програма Air Force Wounded Warrior (AFW2). 

Українці змагаються в 11 адаптивних видах спорту: плаванні; велоспорті; баскетболі на візках; волейболі сидячи; регбі на візках; стрільбі з луку; пауерліфтингу; бігу; штовханні ядра/метанні диску; веслуванні; кульовій стрільбі.

Триватиме United States Air Force Trials 2024 до 16 березня.

Збірна України першою відкрила Air Force Trials 2024 на базі Повітряних сил США. На церемонії відкриття першою на поле вийшла збірна України. За спортивною традицією, наші атлети рухалися з національним прапором та смолоскипом.

United States Air Force Trials 2024 - це змагання ветеранів та військових Повітряних сил і морської піхоти США, які є відбірковим етапом для участі у Warrior Games, - найбільшому американському турнірі з адаптивних видів спорту для військових з пораненнями і травмами. Цьогоріч збірної України у United States Air Force Trials участь також бере участь збірна Грузії.

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