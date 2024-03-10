"Срібло" - у Юлії Курченко, "бронза" - у Єлизавети Литвиненко.

Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі у кінцевий день змагань Grand Prix у Лінці (Австрія).

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Обидні нагороди — у ваговій категорії до 78 кг.

Юлія Курченко стала срібною призеркою, поступившись у фіналі Анні Монта Олек з Німеччини.

Єлизавета Литвиненко здобула "бронзу". Спортсменка здолала у сутичці за цю медаль Вікі Версхаре з Бельгії.

Тепер у скарбничці збірної України з дзюдо - чотири медалі австрійського Гран-прі-2024.

Бронзовими призерами напередодні, 9 березня, стали Дільшот Халматов (до 60 кг) та Богдан Ядов (до 66 кг).