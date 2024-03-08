Україна здобула рекордних 14 медалей на екваторі зимових Дефлімпійських ігрог

Збірна України здобула ще чотири нагороди на зимових Дефлімпійських іграх, що тривають у турецькому Ерзурумі. Упродовж п’ятого дня змагань "синьо-жовті" завоювали два "золота" та по одному "сріблу" й "бронзі" в лижних перегонах.
Про це пише Суспільне спорт.
Від початку змагань українські спортсмени здобули 14 нагород: сім золотих, чотири срібні та три бронзові. Це є національним рекордом за кількістю медалей на зимових Дефлімпіадах, перевершивши показник минулих Ігор-2019, які збірна завершила з 11 нагородами.
На екваторі змагань Україна зберігає проміжне перше місце в медальному заліку. До топ-3 також входять Китай (3+5+5) та Польща (3+2+0).
До складу української команди увійшли 36 спортсменів, які виступають у п'яти видах: лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноубордингу, керлінгу й шахах — усіх, крім футзалу, що цього року дебютує в програмі Дефлімпіади.
Як виступили українці
- Українські лижники вдруге під час Дефолімпіади у чоловічих змаганнях займали всі сходинки п’єдесталу. Триразовий дефлімпійський чемпіон-2019 Дмитро Мажаєв уперше отримав перше місце у масстарті. Це його друга нагорода в Ерзурумі й загалом п'ята на такому рівні.
- Разом із Дмитром подіум розділили переможець першої гонки Руслан Денисенко та Володимир Пишняк. Денисенко збільшив свій доробок до чотирьох дефлімпійських медалей, а Пишняк, який уперше ввійшов до трійки призерів на цих Іграх, — до семи.
- Третю нагороду поспіль виборола Єлізавета Нопрієнко. До перемог на 5 км класичним стилем та у спринті вільним стилем українська лижниця додала чемпіонство у масстарті. Загалом Нопрієнко має вже п'ять нагород на Дефлімпіадах.
Усі медалі України на Дефлімпіаді-2023 після п'яти днів
- "Золото": Єлізавета Нопрієнко (лижні перегони, 5 км, класичний стиль + 1 км, вільний стиль + 10 км, масстарт), Руслан Денисенко (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Ярослав Гульоватий (лижні перегони, 1.3 км, вільний стиль), Дмитро Мажаєв (лижні перегони, 15 км, масстарт), Катерина Якимець та Михайло Плесканка (керлінг, мікст)
- "Срібло": Андрій Андріїшин (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Руслан Денисенко (лижні перегони, 1.3 км, вільний стиль + 15 км, масстарт), команда "Україна-1" (шахи, рапід, мікст)
- "Бронза": Дмитро Мажаєв (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Володимир Пишняк (лижні перегони, 15 км, масстарт), команда "Україна-2" (шахи, рапід, мікст)
Розклад змагань
- 29 лютого – 11 березня – Керлінг.
- 1–12 березня – Футзал.
- 3–9 березня – Лижні перегони.
- 3–11 березня – Гірськолижний спорт.
- 3–12 березня – Шахи.
- 4–8 березня – Сноубординг.