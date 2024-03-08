Україна здобула рекордних 14 медалей на екваторі зимових Дефлімпійських ігрог

Збірна України здобула ще чотири нагороди на зимових Дефлімпійських іграх, що тривають у турецькому Ерзурумі. Упродовж п’ятого дня змагань "синьо-жовті" завоювали два "золота" та по одному "сріблу" й "бронзі" в лижних перегонах.

Про це пише Суспільне спорт.

Від початку змагань українські спортсмени здобули 14 нагород: сім золотих, чотири срібні та три бронзові. Це є національним рекордом за кількістю медалей на зимових Дефлімпіадах, перевершивши показник минулих Ігор-2019, які збірна завершила з 11 нагородами.

На екваторі змагань Україна зберігає проміжне перше місце в медальному заліку. До топ-3 також входять Китай (3+5+5) та Польща (3+2+0).

До складу української команди увійшли 36 спортсменів, які виступають у п'яти видах: лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноубордингу, керлінгу й шахах — усіх, крім футзалу, що цього року дебютує в програмі Дефлімпіади.

Як виступили українці

Українські лижники вдруге під час Дефолімпіади у чоловічих змаганнях займали всі сходинки п’єдесталу. Триразовий дефлімпійський чемпіон-2019 Дмитро Мажаєв уперше отримав перше місце у масстарті. Це його друга нагорода в Ерзурумі й загалом п'ята на такому рівні.

Разом із Дмитром подіум розділили переможець першої гонки Руслан Денисенко та Володимир Пишняк. Денисенко збільшив свій доробок до чотирьох дефлімпійських медалей, а Пишняк, який уперше ввійшов до трійки призерів на цих Іграх, — до семи.

Третю нагороду поспіль виборола Єлізавета Нопрієнко. До перемог на 5 км класичним стилем та у спринті вільним стилем українська лижниця додала чемпіонство у масстарті. Загалом Нопрієнко має вже п'ять нагород на Дефлімпіадах.

Усі медалі України на Дефлімпіаді-2023 після п'яти днів

"Золото": Єлізавета Нопрієнко (лижні перегони, 5 км, класичний стиль + 1 км, вільний стиль + 10 км, масстарт), Руслан Денисенко (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Ярослав Гульоватий (лижні перегони, 1.3 км, вільний стиль), Дмитро Мажаєв (лижні перегони, 15 км, масстарт), Катерина Якимець та Михайло Плесканка (керлінг, мікст)

Єлізавета Нопрієнко (лижні перегони, 5 км, класичний стиль + 1 км, вільний стиль + 10 км, масстарт), Руслан Денисенко (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Ярослав Гульоватий (лижні перегони, 1.3 км, вільний стиль), Дмитро Мажаєв (лижні перегони, 15 км, масстарт), Катерина Якимець та Михайло Плесканка (керлінг, мікст) "Срібло": Андрій Андріїшин (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Руслан Денисенко (лижні перегони, 1.3 км, вільний стиль + 15 км, масстарт), команда "Україна-1" (шахи, рапід, мікст)

Андрій Андріїшин (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Руслан Денисенко (лижні перегони, 1.3 км, вільний стиль + 15 км, масстарт), команда "Україна-1" (шахи, рапід, мікст) "Бронза": Дмитро Мажаєв (лижні перегони, 10 км, класичний стиль), Володимир Пишняк (лижні перегони, 15 км, масстарт), команда "Україна-2" (шахи, рапід, мікст)

Розклад змагань