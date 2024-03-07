>
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань спортсменів з РФ і Білорусі

Українська сторона звернулася до Міжнародного олімпійського комітету.

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань спортсменів з РФ і Білорусі
Фото: skysports.com

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

FIG дозволила взяти участь у міжнародних змаганнях та Кубку світу, що відбудеться наприкінці березня в Німеччині, Кирилу Козлову, Данилу Казимову, Анжелі Бладцевій, Яні Лебедєвій та Іванові Литвиновичу. 

Вони підтримують вторгнення РФ в Україну - брали участь у різних пропагандистських заходах, змагалися на фоні банерів із військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію.

Тому президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до МОК і Міжнародної федерації гімнастики та вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.

Лист представників України до МОК і Міжнародної федерації гімнастики
Фото: НОК
Лист представників України до МОК і Міжнародної федерації гімнастики

Лист представників України до МОК і Міжнародної федерації гімнастики
Фото: НОК
Лист представників України до МОК і Міжнародної федерації гімнастики

Українська сторона перелічила у листі докази щодо позиції спортсменів країни-агресора і звернулася з проханням переглянути рішення щодо них, бо це суперечить критеріям нейтральності, визначеним рекомендаціями МОК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies