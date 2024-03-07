Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань спортсменів з РФ і Білорусі

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

FIG дозволила взяти участь у міжнародних змаганнях та Кубку світу, що відбудеться наприкінці березня в Німеччині, Кирилу Козлову, Данилу Казимову, Анжелі Бладцевій, Яні Лебедєвій та Іванові Литвиновичу.

Вони підтримують вторгнення РФ в Україну - брали участь у різних пропагандистських заходах, змагалися на фоні банерів із військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію.

Тому президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до МОК і Міжнародної федерації гімнастики та вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.

Фото: НОК Лист представників України до МОК і Міжнародної федерації гімнастики

Фото: НОК Лист представників України до МОК і Міжнародної федерації гімнастики

Українська сторона перелічила у листі докази щодо позиції спортсменів країни-агресора і звернулася з проханням переглянути рішення щодо них, бо це суперечить критеріям нейтральності, визначеним рекомендаціями МОК.