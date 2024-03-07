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Ліга чемпіонів: Лунін і напіврезервний "Ман Сіті" у чвертьфіналі

"Реал" не без проблем пройшов "Лейпциг", а чемпіони Англії поберегли сили перед вирішальним туром Англійської Прем'єр-ліги.

Ліга чемпіонів: Лунін і напіврезервний "Ман Сіті" у чвертьфіналі
Андрій Лунін у стартовому складі "Реала"
Фото: Real Madrid в мережі X

Українець Андрій Лунін та його "Реал" вийшли до чвертьфіналу футбольної Ліги чемпіонів. Голкіпер нашої національної збірної провів на полі увесь матч і відзначився трьома сейвами.

Як повідомляє УЄФА, мадридський клуб мав вдосталь проблем із "РБ Лейпциг". Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед на 65-ій хвилині зусиллями Вінісіуса Жуніора, проте практично одразу Віллі Орбан зрівняв рахунок. Німцям залишався один гол, щоб перевести дуель в овертайми, але "Реал" встояв. 1:1 - нічия на "Бернабеу", яка дозволяє "вершковим" крокувати далі.

На відміну від матчу в Мадриді, зустріч "Манчестер Сіті" та "Копенгагена" була практично позбавлена інтриги. Чемпіон Англії навіть дозволив собі вийти на гру напіврезервним складом - попереду ключова зустріч в АПЛ проти "Ліверпуля". 

Відсутність кількох лідерів не вплинула на загальний результат: "Сіті" знову обіграв данців з рахунком 3:1. Відзначилися ще у першому таймі Аканджі, Альварес та Голанд. 

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