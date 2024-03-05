Кубок Гомпана скасували

Захід перенесли на 2025 рік.

Цього року скасували розіграш Кубка Гомпана.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Кубка Гопмана у соцмережі Х.

Спортивний захід мав відбутися 21-27 липня, однак у цей же період пройде олімпійський тенісний турнір у Парижі, пояснили організатори. Тож вони домовилися з Міжнародною федерацією тенісу зробити паузу.

Розіграш проведуть у 2025-му.

Кубок Гопмана - щорічний міжнародний командний тенісний турнір, у якому змагаються змішані чоловічо-жіночі команди.Для участі в Кубку щорічно відбирають вісім збірних.