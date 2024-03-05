Сьогодні "Баварія" зустрінеться з "Лаціо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Гра пройде на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені о 22:00 за київським часом.

Сьогодні, 5 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" – "Лаціо". Гра пройде на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені. Початок запланований на 22:00 за київським часом.

Як пише "Спорт 24", "Баварія" проводить дуже важкий сезон та ризикує зовсім залишитися без трофеїв. У Суперкубку Німеччини мюнхенці програли Лейпцигу (0:3), а у Кубку - поступилися Саарбрюккену (1:2) з третього дивізіону.

У Бундеслізі на лідерство 33-кратного чемпіона зазіхнув "Байєр Леверкузен". Клуб витіснив підопічних Томаса Тухеля на друге місце з відривом у 10 очок. Німці могли б розраховувати на Лігу чемпіонів, але й тут на мюнхенців чекав провал. У першому матчі 1/8 фіналу "Лаціо" здолав "Баварію" з рахунком 1:0.

Втім, "Лаціо" теж проводить не найкращий сезон. Із Суперкубка Італії "орли" вилетіли, але у Кубку вже дійшли до півфіналу, дена них чекає гра з Ювентусом. В Серії A "небесно-блакитні" у чотирьох останніх турах обіграли лише Торіно (2:0). Через це Лаціо спустився на дев'яте місце у турнірній таблиці.

У 2021 році команди вже перетиналися у плей-оф Ліги чемпіонів. Тоді німці виграли обидва поєдинки - 4:1 та 2:1.

Що ж до прогнозів на матч, то експерти FAVBET вважають фаворитом матчу "Баварію". Коефіцієнт на перемогу мюнхенців у основний час - 1,33, "Лаціо" - 11.00, а нічия помножить ставку на 6.00.