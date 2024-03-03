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"Манчестер Юнайтед" спробує зупинити "МанСіті" на шляху до чемпіонства

Манкуніанське дербі стане центральним поєдинком 27-го туру чемпіонату Англії з футболу.

"Манчестер Юнайтед" спробує зупинити "МанСіті" на шляху до чемпіонства
"Манчестер Юнайтед" (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

У неділю, 3 березня, "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" зійдуться в матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері о 17:30 за київським часом.

З початку грудня минулого року "Манчестер Сіті" не програє та у 18-ти зустрічах лише двічі зіграв внічию.

А от "Манчестер юнайтед" цього сезону частіше розчаровує своїх фанатів. Яскравим прикладом провалу стало останнє місце в групі Ліги чемпіонів, де "МЮ" пропустив уперед "Копенгаген" та "Галатасарай".

В чемпіонаті країни "червоні дияволи" ще зберігають шанси на топ-четвірку, хоча і є аутсайдерами у боротьбі за місце в ЛЧ. До дербі МанЮнайтед підійшов на шостій сходинці, з відставанням у 11 балів від четвертої Астон Вілли.

Абсолютним фаворитом матчу експерти Favbet вважають "Манчестер Сіті".

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