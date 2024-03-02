Київське "Динамо" переграло "Чорноморець" з Одеси в 19-му турі української Прем'єр-ліги, повідомляє РБК-Україна.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 37-й хвилині забив Володимир Шепелєв.

"Біло-сині" з частковим поверненням фанатів на трибуни з перших хвилин буквально полетіли вперед. Відкрити рахунок кияни могли на 1-й же хвилині, але Шапаренко з лінії штрафного пробив повз стійку. Згодом Бражко зі штрафного розім'яв голкіпера. Далі ж Ванат на добиванні після пострілу Шепелєва не зміг переграти Варакуту.

Витримавши стартовий натиск "Динамо", одесити прийшли до тями після чверті години ігрового часу. Ось Ієде отримав передачу партнера на вході в штрафний та потужно пробив у ближній кут. Бущан контролював ситуацію і перевів м'яч на кутовий.

Проте, остаточне зміщення епіцентру подій до середини поля в плани столичного гранда не входило. У середині тайму "Динамо" знову додало в активності. Зокрема, Ванат головою відправив м'яч над поперечиною після кутового. А на 37-й кияни повели – кіпер "Чорноморця" не впорався з пострілом Волошина, а Шепелєв зіграв на добиванні.

У дебюті другої половини команди обмінялися моментами. Перспективний простріл Кабаєва не змогли замкнути ані Ванат, ані Волошин. Натомість "моряк" Авагімян пробив у руки Бущану після передачі Брагару. Згодом розім'яв воротаря "Чорноморця" і Ванат.

У районі 70-ї хвилини команди змарнували чотири (!) нагоди забити на двох. "Моряк" Ієде звільнився від опіки Михавка після передачі з глибини та пробив у руки голкіперу. У відповідь Кабаєв ударом зі середньої дистанції змусив попрацювати Варакуту. Згодом двічі на ударних позиціях опинився Бражко – без голів.

Зрештою, і одного забитого м'яча "Динамо" вистачило для чергової перемоги під керівництвом Олександра Шовковського. Кияни набрали 34 очки та принаймні тимчасово піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" іде на 9-й позиції (23 пункти).