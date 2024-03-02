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Президент ФІФА висловився проти "синіх карток" у футболі

В елітних змаганнях не планують запроваджувати тимчасові вилучення гравців.

Президент ФІФА висловився проти "синіх карток" у футболі
Джанні Інфантіно
Фото: DPA

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що у футбольних змаганнях найвищого рівня не планують використовувати "синю картку" - покарання для гравців за суперечки з арбітром чи зрив атаки у вигляді вилучення з поля на 10 хвилин.

Як повідомляє The Guardian, очільник світового футболу заявив, що ідея "просто не існує для ФІФА". "Якщо ви хочете красивий заголовок, то "синій картці" ми показали "червону картку", - пожартував Інфантіно. 

"Ми маємо бути серйозними. Завжди є місце для пропозицій. Проте потрібно зберігати сенс та традиції гри. "Синьої картки" не буде", - підсумував президент ФІФА. 

"Синю картку" у футбольні правила запропонувала додати Міжнародна рада футбольних асоціацій. За вчинення певних порушень гравець би залишав поле на 10 хвилин, після чого мав право повернутися. Ідея зазнала критики з боку гравців та тренерів клубів. 

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