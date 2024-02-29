Український півзахисник Михайло Мудрик вперше за місяць вийшов в основному складі "Челсі". Сталося це у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Лідса", повідомляє Суспільне Спорт.

Мудрик востаннє виходив в основі за "Челсі" у півфінальному поєдинку Кубка ліги проти "Міддлсбро" (6:1). Українця замінили у перерві, після чого головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно пояснив жовтою карткою, яку він отримав.

Останній матч, у якому Мудрик зіграв за "Челсі", був фінал Кубка ліги проти "Ліверпуля". Український футболіст з'явився на полі на 90-й хвилині, а лондонці програли трофей у додатковий час.

Після поразки від "Ліверпуля" Мудрик з'явився в основі "Челсі" на наступний матч проти "Лідса". І саме у цьому поєдинку українець перервав серію без забитих м'ячів.

Мудрик розпочав матч проти "Лідса" на позиції центрального атакувального півзахисника. На лівому фланзі Маурісіо Почеттіно випустив Рахіма Стерлінга.

"Челсі" пропустив першим у матчі. Вже на восьмій хвилині після помилки під час розіграшу вільного удару м'яч перехопили гравці "Лідса", а гольового удару завдав форвард Маттео Джозеф.

Проте ще до перерви "Челсі" забив два м'ячі. Спершу Ніколас Джексон зрівняв рахунок, а вже на 36-й хвилині Михайло Мудрик вивів лондонців вперед: замкнув простріл з правого флангу, пробивши у дальній кут воріт.

Mishaaaaaa 🇺🇦



A top finish from Mykhailo Mudryk for @ChelseaFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/VYtbaXLG8R — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

У другому таймі "Челсі" вдруге пропустив — дубль оформив Джозеф. Після цього Маурісіо Почеттіно перемістив Михайла Мудрика на звичну позицію лівого півзахисника: замінив Ноні Мадуеке, перемістивши на правий фланг Рахіма Стерлінга.

Проте "Челсі" вдалося уникнути другого поспіль овертайму. Наприкінці зустрічі Конор Галахер відзначився після пасу Енцо Фернандеса, зробивши рахунок 3:2.

Мудрик провів на полі майже увесь поєдинок, його замінили на 90+3 хвилині. Це вдруге у сезоні за "Челсі" він провів 90 та більше хвилин. Вперше це сталося з українцем проти "Евертона" у 16-му турі АПЛ — та гра закінчилася поразкою 0:2.

За 90 хвилин на полі Мудрик виконав 15 точних передач, здійснив два удари, а також виконав два кутових.

"Челсі" проведе наступний матч у суботу, 2 березня, проти "Брентфорда" у 27-му турі АПЛ.