“Золото” здобули Максим Гимон та Іван Мартинов з Дніпропетровщини.

Стрільці з Дніпропетровщини вибороли “золото” на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

“У скарбничці області нова спортивна перемога. Маємо «золото» чемпіонату Європи серед юніорів зі стрільби з пневматичної зброї. Нагороди здобули Максим Гимон та Іван Мартинов з Дніпропетровщини”, – повідомив Лисак.

Він зазначив, що цей результат хлопці продемонстрували в складі української збірної. Категорія – стрільба з пневматичного пістолета на 10 метрів. Позаду – суперники з Румунії та Азербайджану.

Нещодавно стало відомо, що спортсмени з Росії не виступатимуть на чемпіонаті Європи-2024 з кульової стрільби з 10 метрів.