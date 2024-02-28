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Стрільці з Дніпропетровщини вибороли “золото” на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині

“Золото” здобули Максим Гимон та Іван Мартинов з Дніпропетровщини.

Стрільці з Дніпропетровщини вибороли “золото” на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Стрільці з Дніпропетровщини вибороли “золото” на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

“У скарбничці області нова спортивна перемога. Маємо «золото» чемпіонату Європи серед юніорів зі стрільби з пневматичної зброї. Нагороди здобули Максим Гимон та Іван Мартинов з Дніпропетровщини”, – повідомив Лисак.

Він зазначив, що цей результат хлопці продемонстрували в складі української збірної. Категорія – стрільба з пневматичного пістолета на 10 метрів. Позаду – суперники з Румунії та Азербайджану.

Нещодавно стало відомо, що спортсмени з Росії не виступатимуть на чемпіонаті Європи-2024 з кульової стрільби з 10 метрів.

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