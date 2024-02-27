Україна виборола 5 нагород на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів

Фехтувальники збірної України на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів вибороли п'ять нагород.
Про це повідомляє Укрінформ.
Загалом в активі українських фехтувальників на змаганнях у Неаполі 3 золоті та 2 бронзові медалі.
У кадетських змаганнях отримала “золото” команда шпажисток у складі Анни Максименко, Емілі Конрад, Аліни Дмитрук та Марії Середи.
Також Анна Максименка стала чемпіонкою і в особистій першості.
Ще одно “золото” здобув квартет шпажистів у складі Максима Гули, Марка Стасовського, Максима Микитенка та Мирона Дурневича,
Бронзовими призерками у командних змаганнях шаблісток стали Вікторія Коротченко, Валерія Щепкіна, Анна Суворова, Майя Величко
Також бронзовими призерами стали рапіристки Аглая Борисова, Мілана Степовик, Світлана Бризгалова та Анна Щерба.
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