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Україна виборола 5 нагород на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів

Українські збірники отримали три золоті та дві бронзові нагороди.

Україна виборола 5 нагород на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів
Українські шпажистки
Фото: НОК України

Фехтувальники збірної України на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів вибороли п'ять нагород.

Про це повідомляє Укрінформ.

Загалом в активі українських фехтувальників на змаганнях у Неаполі 3 золоті та 2 бронзові медалі.

У кадетських змаганнях отримала “золото” команда шпажисток у складі Анни Максименко, Емілі Конрад, Аліни Дмитрук та Марії Середи. 

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Також Анна Максименка стала чемпіонкою і в особистій першості.

Ще одно “золото” здобув квартет шпажистів у складі Максима Гули, Марка Стасовського, Максима Микитенка та Мирона Дурневича, 

Бронзовими призерками у командних змаганнях шаблісток стали Вікторія Коротченко, Валерія Щепкіна, Анна Суворова, Майя Величко

Також бронзовими призерами стали рапіристки Аглая Борисова, Мілана Степовик, Світлана Бризгалова та Анна Щерба.

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