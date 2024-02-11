Ольга Харлан виграла етап Кубка світу в Перу

Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу в індивідуальній першості на етапі Кубка світу з фехтування в Перу, пише Champion.

33-річна українка впевнено перемогла угорку Шугар Катінка Баттаі (15:6). Для Харлан це 14-та золота та 31-ша загалом медаль на етапах Кубка світу.

В 1/8 фіналу українка Харлан виграла сутичку у француженки Сари Нутчі (15:12), у чвертьфіналі вибила чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай (15:11), а у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковскі (15:12).