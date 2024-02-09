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Довбик і Циганков потрапили в заявку "Жирони" на матч проти "Реала"

Через дискваліфікації гру пропустять захисник Дейлі Блінд, півзахисник Ангель Еррера та головний тренер Мічел.

Довбик і Циганков потрапили в заявку "Жирони" на матч проти "Реала"
Артем Довбик
Фото: https://twitter.com/LaLigaExtra

Гравці "Жирони", українці Артем Довбик і Віктор Циганков, потирапили до заявки команди на матч іспанської Ла Ліги проти мадридського "Реала".

Напередодні гри ФК оприлюднив список гравців, які вирушили до Мадрида. У заявку потрапили обидва українці - вінгер Циганков та нападник Довбик, щодо якого були сумніви через травму. Докладніце про це - в матеріалі "Довбик на лаві запасних. «Жирона» втрачає очки, тренера та ключових гравців перед матчем з «Реалом»".

Цього сезону Циганков провів 22 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти. На рахунку Довбика - 24 матчі, 14 голів та вісім гольових передач.

Через дискваліфікації гру пропустять захисник Дейлі Блінд, півзахисник Ангель Еррера та головний тренер Мічел.

У "Реала", як раніше повідомлялося, ймовірно, пропустять два гравці мадридського “Реалу”: Начо та Рюдігер. Докладніше читайте в нашому матеріалі "Втрати у захисті “Реал Мадриду”. У “Жирони” з'явився шанс".

Матч "Реал - Жирона" відбудеться завтра, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.

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Що ж до прогнозів на матч, то експерти Favbet віддають перевагу «Реалу», на його перемогу коефіцієнт 1.5, шанси «Жирони» значно нижчі — 6.5.

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